Исследование: половина опрошенных жителей Казани подрабатывают еще для увеличения дохода

69% опрошенных казанцев планируют увеличить свой ежемесячный доход в ближайшие полгода. В целом по России молодые люди от 18 до 34 лет чаще представителей старшего поколения не готовы мириться с низкими доходами и экономить, об этом говорится в исследовании «Авито Работы» и GigAnt (есть в распоряжении «Реального времени»).

Желание улучшить свое материальное положение высказали 70% респондентов в этой возрастной когорте. 16% жителей столицы Татарстана не планируют увеличивать доходы, преобладающее большинство среди них — респонденты в возрасте от 55 лет.



Самый популярный способ повысить ежемесячный доход у казанцев — подработка (51%). Вариант устроиться на вторую работу выбрали 35% респондентов, а сменить свою работу на более высокооплачиваемую хотят 20% жителей Казани. 16% опрошенных планируют инвестировать в ценные бумаги, еще 12% — открыть депозит.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вариант подработки остается самым привлекательным из всех. Его рассматривают 44% респондентов от 18 до 24 лет, 45% — от 25 до 34 лет, 46% — от 35 до 44 лет. Желающих найти вторую работу всего 24% опрошенных в возрастной когорте от 18 до 24 лет и 30% — от 25 до 34 лет.

Молодежь меньше склонна оставаться на работе, если не устраивает заработная плата. Планами сменить работу на более высокооплачиваемую поделились 39% респондентов. При этом развитие карьеры больше характерно для мужчин (так ответили 29% мужчин и 24% женщин).

В начале апреля исследование показало, что 73% казанцев готовы найти подработку. 50% жителей татарстанской столицы планируют совмещать подработку с учебой, а 34% — с основной работой.



Как выяснило «Реальное время», в Татарстане с начала июня больше 800 соискателей в возрасте 14—17 лет обновили либо создали резюме. Подростки могут устроиться промоутерами-консультантами, получая до 36 000 рублей на руки, менеджерами по работе с клиентами с зарплатой от 20 000 рублей на руки.



Татьяна Леухина