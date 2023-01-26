На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов завершили устройство фундамента опор путепровода

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов полным ходом идут работы по строительству путепровода протяженностью 67 метров. Его возводят над региональной автодорогой Новотроицкое — Комсомолец на третьем этапе обхода городов.

— Специалисты выполнили фундаменты на свайном основании, объединенные монолитным железобетонным ростверком для пяти опор. Сейчас ведутся работы по армированию и бетонированию стоек опор, на которые в дальнейшем устроят монолитные насадки, ригеля, подферменники и смонтируют пролетное строение из сборных балок длиной 12 и 18 метров. Покрытие выполнят двухслойное общей толщиной 9 см, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На третьем этапе обхода построят две транспортные развязки, три путепровода и мост через реку Челна. Работы идут на всех искусственных сооружениях. На основном ходу трассы ведутся работы по устройству земляного полотна и водопропускных труб, добавили в пресс-службе.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает в себя строительство четырехполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 пересечений в разных уровнях. Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Строительство разделено на три этапа. Общая протяженность обхода составит 81 км.

Неделю назад на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов завершили устройство промежуточных опор моста через реку Авлашка. Мост протяженностью 308 метров возводится на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

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Айрат Назипов