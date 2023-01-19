На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов завершили устройство промежуточных опор моста

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов завершили устройство промежуточных опор моста через реку Авлашка. Мост протяженностью 308 метров возводится на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



К работам приступили в феврале 2022 года. За одиннадцать месяцев возвели четыре промежуточные опоры индивидуальной конструкции. Высота опор в среднем составляет 16,5 метра. Проектировщики предусмотрели безопасное пересечение реки и необходимость проезда техники по железной дороге на перегоне Бегишево — Никашновка под мостовым переходом.

Сейчас возводятся массивные крайние монолитные опоры. На участке устраивают временные конструкции, которые необходимы для монтажа пролетных строений.

Проект мостового перехода предусматривает устройство металлического пролетного строения. Сейчас приступили к укрупнительной сборке пролетов, для которых понадобится 1 652 тонны металлоконструкций. На пролетных строениях устроят деформационные швы, уложат гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной 9 см. После этого на объекте смонтируют наружное освещение, установят барьерное и перильное ограждения. На правом направлении по внешнему краю пролетных строений устроят шумозащитные экраны высотой 4 метра.

По проекту обхода Нижнекамска и Набережных Челнов построят четырехполосную автодорогу IБ категории, 10 мостов, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 пересечений в разных уровнях. Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Строительство проходит в три этапа. Общая протяженность обхода составит 81 км.

На второй этап строительства трассы М-7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов из федерального бюджета выделили 18,5 миллиарда рублей.

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Маргарита Головатенко