Камила Валиева: «Я бы попробовала себя тренером, хотела бы тренировать детей»

Фото: скриншот трансляции Первого канала (архив)

Олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристка Камила Валиева заявила о желании попробовать себя в роли детского тренера, сообщает ТАСС.



— Я бы попробовала себя тренером, хотела бы тренировать детей. Для этого нужно учить психологию, ставить цель и правильно разработать план тренировок, чтобы к стартам спортсмены не выходили уставшими или неподготовленными, — сказала спортсменка на всероссийском просветительском марафоне «Пространство знаний».

Чемпионка заявила, что намерена поступать в университет на специальность тренера. Валиева отметила, что после получения первого образования подумает, чем еще желает заниматься.

Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022) и чемпионкой Европы (2022). Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

Спортсменка недавно возглавила команду на Кубке Первого канала. Она получила название «Нас не догонят». 22 января победителем стала команда олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой «Красная машина», которая обошла команду «Нас не догонят».

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Маргарита Головатенко