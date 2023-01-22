Команда Алины Загитовой победила команду Камилы Валиевой в Кубке Первого канала

Фото: Скриншот трансляции Первого канала

Команда олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой «Красная машина» стала победителем в кубке Первого канала. Она обошла команду «Нас не догонят», капитаном которой была фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева.

На счету «Красной машины» по итогам короткой и произвольной программы 2344,24 балла. Команда Камилы Валиевой по итогам двух дней соревнований набрала 2275,47 балла.

Напомним, в команде «Красная машина» выступала уроженка Казани Евгения Тарасова, катающаяся в паре с Владимиром Морозовым. Также в ее составе соревновались Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Скриншот трансляции Первого канала

В команде Камилы Валиевой выступали Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина (получила травму во время короткой программы, в связи с чем отсутствовала во второй день Кубка, ее заменила Ксения Гущина), Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов. Также за нее выступят спортивные пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

Скриншот трансляции Первого канала

Кубок Первого канала по фигурному катанию проходил 21—22 января. Соревнования организовали в Москве на «ЦСКА арене».

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Татьяна Демина