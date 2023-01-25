«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву»

Фото: ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в матче регулярного сезона «Фонбет Чемпионат КХЛ».

Победу в овертайме одержали хозяева, счет игры — 2:1.

В конце первого периода с передач Дмитрия Кагарлицкого и Дмитрия Воронкова счет открыл Василий Токранов. В начале второй двадцатиминутки восстановил равенство Сергей Шмелев с передач Шакира Мухамадуллина и Ивана Дроздова. В третьем периоде команды не забили голов.



В овертайме уфимцы сняли вратаря, победу хозяевам принес Александр Хмелевский.

Фото: ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» сегодня объявил состав на гостевой матч с ХК «Салават Юлаев». Напомним, 18 января «Ак Барс» в Казани обыграл «Салавата Юлаева» в «зеленом дерби» в очередном матче «Фонбет Чемпионат КХЛ». Игра закончилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Накануне сообщалось, что казанский хоккейный клуб «Ак Барс» впервые в сезоне возглавил индекс силы команд Континентальной хоккейной лиги.

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Маргарита Головатенко