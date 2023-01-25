Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч с ХК «Салават Юлаев»

«Ак Барс» объявил состав на гостевой матч с ХК «Салават Юлаев». Матч состоится сегодня на стадионе «Уфа-Арена» в 17.00.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Дмитрий Юдин — Кристиан Хенкель, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);

Василий Токранов — Даниил Журавлев, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;

Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Никита Дыняк — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;

Максим Быков — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Михаил Глухов.





Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Тренер «Ак Барса», комментируя предстоящий матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева», заявил, что «сегодня нужно будет совладать с эмоциями» и «не перегореть».

Напомним, 18 января «Ак Барс» в Казани обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

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Айрат Назипов