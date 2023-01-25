Новости общества

12:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В работе App Store произошел сбой

11:02, 25.01.2023
В работе App Store произошел сбой
Фото: pixabay.com

В работе магазина приложений App Store произошел сбой. Об этом сообщают пользователи IPhone.

Также у некоторых не работают и другие сервисы Apple.

Фото: скриншот

Напомним, в марте 2022 года пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях в работе системы. Отмечалось, что некорректно работают Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Проблему у людей возникли и с Apple Music. Помимо этого сбои в работе наблюдались у пользователей из США, Германии, Нидерландов и Канады.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также