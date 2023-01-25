В работе App Store произошел сбой
В работе магазина приложений App Store произошел сбой. Об этом сообщают пользователи IPhone.
Также у некоторых не работают и другие сервисы Apple.
Напомним, в марте 2022 года пользователи сервисов Apple сообщили о масштабных сбоях в работе системы. Отмечалось, что некорректно работают Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Проблему у людей возникли и с Apple Music. Помимо этого сбои в работе наблюдались у пользователей из США, Германии, Нидерландов и Канады.
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