В работе сервисов Apple произошел сбой
Пользователи сервисов Apple сообщают о масштабных сбоях в их работе. Об этом свидетельствуют данные сайта DownDetector.
Некорректно работают Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Больше всего жалоб поступает на работу Apple Music. Сбои в работе наблюдаются у пользователей из России, США, Германии, Канады, Нидерландов.
На прошлой неделе сбои в работе возникли у мессенджера WhatsApp. О неполадках сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.
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