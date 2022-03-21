В работе сервисов Apple произошел сбой

Пользователи сервисов Apple сообщают о масштабных сбоях в их работе. Об этом свидетельствуют данные сайта DownDetector.

Некорректно работают Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Больше всего жалоб поступает на работу Apple Music. Сбои в работе наблюдаются у пользователей из России, США, Германии, Канады, Нидерландов.

Фото: скриншот

На прошлой неделе сбои в работе возникли у мессенджера WhatsApp. О неполадках сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

Татьяна Леухина