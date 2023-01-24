Новости общества

00:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ сообщили о возможной отправке США Украине 30 танков M1 Abrams

22:56, 24.01.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
СМИ сообщили о возможной отправке США Украине 30 танков M1 Abrams
Фото: pxhere.com

Власти США рассматривают возможность направить Украине около 30 танков M1 Abrams, сообщает в среду Politico со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

— Один из двух официальных лиц США заявил, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams, — приводит RT сообщение.

Во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что администрация США может объявить о планах поставки танков М1 на этой неделе. Рассчитывается, что поставки пройдут в рамках договоренностей с ФРГ, по условиям которых Берлин отправит Киеву небольшое количество танков Leopard 2.

Сегодня издание Spiegel сообщило, что Канцлер Германии Олаф Шольц все-таки принял решение о поставке Украине боевых танков Leopard 2. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также