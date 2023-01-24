СМИ сообщили о возможной отправке США Украине 30 танков M1 Abrams

Власти США рассматривают возможность направить Украине около 30 танков M1 Abrams, сообщает в среду Politico со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.



— Один из двух официальных лиц США заявил, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams, — приводит RT сообщение.

Во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что администрация США может объявить о планах поставки танков М1 на этой неделе. Рассчитывается, что поставки пройдут в рамках договоренностей с ФРГ, по условиям которых Берлин отправит Киеву небольшое количество танков Leopard 2.

Сегодня издание Spiegel сообщило, что Канцлер Германии Олаф Шольц все-таки принял решение о поставке Украине боевых танков Leopard 2. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6.

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Маргарита Головатенко