Spiegel: Германия решила отправить Украине танки Leopard 2A6
Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставке Украине боевых танков Leopard 2, сообщает Spiegel.
По данным издания, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6.
— Федеральное правительство хочет предоставить разрешение на экспорт танков, которые принадлежат другим государствам, таким как Польша, — приводит RT сообщение.
Известно, что экс-министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода со своего поста запретила инвентаризацию находящихся на вооружении танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца. Ранее представители ее ведомства предлагали провести подсчет машин, чтобы иметь возможность предоставить информацию по вопросу о возможных поставках.
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