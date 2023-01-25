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В Казани стали чаще предлагать услуги репетиторов

01:38, 25.01.2023
В Казани стали чаще предлагать услуги репетиторов
Фото: pixabay.com

В Казани за январь на 86% выросло количество объявлений с услугами репетиторов. Так, в подкатегории «Предметы школы и вуза» сервиса «Авито» спрос на таких специалистов вырос на 56%. К таким выводам пришли эксперты сервиса «Авито» в результате исследований.

Исследование также показало, что в Казани за январь на 79% выросло количество объявлений с услугами репетиторов иностранного языка. Спрос на услуги данных специалистов в Казани вырос за этот же период на 41%.

Фото: mon.tatarstan.ru

Отмечается, что в среднем репетитор в Казани за один урок может зарабатывать от 500 рублей.

Напомним, в прошлом году в Казани в два раза вырос спрос на изучение турецкого языка. При этом интерес к европейским языкам практически не показывает динамики.

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Антон Гаврилов
ОбществоОбразование Татарстан

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