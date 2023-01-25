В Казани стали чаще предлагать услуги репетиторов
В Казани за январь на 86% выросло количество объявлений с услугами репетиторов. Так, в подкатегории «Предметы школы и вуза» сервиса «Авито» спрос на таких специалистов вырос на 56%. К таким выводам пришли эксперты сервиса «Авито» в результате исследований.
Исследование также показало, что в Казани за январь на 79% выросло количество объявлений с услугами репетиторов иностранного языка. Спрос на услуги данных специалистов в Казани вырос за этот же период на 41%.
Отмечается, что в среднем репетитор в Казани за один урок может зарабатывать от 500 рублей.
Напомним, в прошлом году в Казани в два раза вырос спрос на изучение турецкого языка. При этом интерес к европейским языкам практически не показывает динамики.
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