Парикмахеры и «творческие» фрилансеры: названы самые популярные услуги в Казани в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В 2022 году среди казанцев вырос спрос на специалистов, оказывающих деловые услуги. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 62%, говорится в результатах исследований сервиса «Авито Услуги».

По итогам года в Казани на 109% увеличился спрос на услуги консультирования. На 33% выросла заинтересованность в юридических услугах.

Не меньшим спросом в 2022 году у казанцев пользовались и услуги бьюти-специалистов — их востребованность выросла на 40%. По городу на 75% увеличился запрос на услуги парикмахеров.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Востребованными у казанцев оказались и специалисты сферы бытовых услуг. За прошлый год спрос на этот вид услуг вырос на 46%. На 12% увеличилось число предложений от специалистов.

Популярностью у жителей столицы Татарстана также пользовались услуги мастеров по ремонту техники — спрос вырос на 40%. На 38% по итогам 2022 года среди казанцев увеличился спрос на ремонт и обслуживание мелкой и крупной (+37%) бытовой техники.

Помимо этого, аналитики выяснили, что на 39% по итогам 2022 года среди казанцев вырос спрос на IT-услуги. Больше всего интересовала услуга по настройке сетей и интернета (+46%).

Востребованными у казанцев в 2022 году оказались и услуги «творческих» фрилансеров. На 33% вырос спрос на услуги специалистов по рекламе и маркетологов. Еще на 64% он увеличился на услуги дизайнеров.



Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось, что в Казани за ноябрь на 76% вырос спрос на услуги красоты. Услуги по маникюру и педикюру были самыми актуальными — ими интересовались на 84% чаще.



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Антон Гаврилов