Жители Казани стали активнее изучать турецкий язык

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в два раза вырос спрос на изучение турецкого языка в 2022 году. При этом интерес к европейским языкам практически не показывает динамики. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Эксперты сервиса изучили спрос казанцев на услуги репетиторов по иностранным языкам с 1 января по 11 октября 2022 года и сравнили с данными за аналогичный период прошлого года.

Лидером роста среди наиболее востребованных языков стал турецкий — спрос на него вырос в два раза (на 96%). Аналитики отметили, что спрос на европейские языки практически не показывает динамики.

Сервис составил рейтинг наиболее востребованных в Казани иностранных языков в 2022 году. На первом месте в списке наиболее востребованных иностранных языков по-прежнему английский. За ним следуют немецкий и турецкий. На четвертом месте французский язык, на пятом — испанский.

Фото: пресс-служба Профи

Отметим, что в топ-5 востребованных в Казани иностранных языков не вошел китайский, в то время как в целом по России он занимает четвертое место с ростом +79% к прошлому году.

Спрос на репетиторов по китайскому языку в Казани в августе этого года вырос на 331% по сравнению с предыдущим годом.



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Илина Хакимова