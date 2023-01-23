В Татарстане бывшего главу сельсовета вновь обвинили в пьяном управлении автомобилем

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане 37-летнего бывшего главу совета Татарско-Дюм-Дюмского сельского поселения Елабужского района обвинили в управлении автомобилем в состоянии опьянения. На момент обвинения лицо было подвергнуто административному наказанию, сообщил старший помощник руководителя СК по республике Андрей Шептицкий.



В сентябре 2021 года мировой суд признал обвиняемого виновным в отказе от прохождения медосведетельствования на состояние алкогольного опьянения. За административное правонарушение ему назначили 30 тысяч рублей штрафа и лишили прав на 1,5 года.

Однако в октябре 2022 года в Елабуге сотрудники ОГИБДД остановили на тот момент главу поселения за рулем автомобиля Chevrolet Niva. Он снова отказался от медосвидетельствования.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

В ходе рейда «Нетрезвый водитель» в Казани сотрудники ГИБДД составили 79 административных материалов в отношении нарушителей. За управление автомобилем в состоянии опьянения выписали четыре протокола, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования — шесть.



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Маргарита Головатенко