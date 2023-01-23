В Казани по итогам рейда «Нетрезвый водитель» составили 79 материалов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ходе рейда «Нетрезвый водитель» в Казани сотрудники ГИБДД составили 79 административных материалов в отношении нарушителей, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу.



За управление автомобилем в состоянии опьянения выписали четыре протокола, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования — шесть. За управление автомобилем или перевозку с не пристегнутыми ремнями безопасности пассажиров составили 15 материалов, за нечитаемые, нестандартные или установленные с нарушениями регистрационные знаки — 16.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения грозит административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если по вине нетрезвого водителя случилось ДТП, в котором человек погиб или ему был причинен тяжкий вред здоровью, водителя накажут лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.

В столице Татарстана за 2022 год произошло 41 ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В результате три человека погибли, 54 получили травмы различной степени тяжести.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первую неделю 2023 года в Татарстане задержали 16 водителей, которые ранее уже были привлечены к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, однако снова сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.



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Маргарита Головатенко