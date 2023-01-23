Сегодня в Татарстане ожидается до -11 градусов
В понедельник, 23 января, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный, западный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республик.
Днем в Татарстане ожидается от -6 до -11 градусов. В Казани прогнозируется от от -8 до -10°С.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале этой недели в республике сохранится умеренно морозная погода без осадков. Ночью ожидается от -14 до -19 градусов, днем — от -6 до -11°С.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым