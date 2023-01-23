Сегодня в Татарстане ожидается до -11 градусов

В понедельник, 23 января, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный, западный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республик.

Днем в Татарстане ожидается от -6 до -11 градусов. В Казани прогнозируется от от -8 до -10°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале этой недели в республике сохранится умеренно морозная погода без осадков. Ночью ожидается от -14 до -19 градусов, днем — от -6 до -11°С.



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Татьяна Демина