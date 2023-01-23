«Известия»: Мексика хочет ввести безвизовый режим с Россией

Власти Мексики продолжают проводить консультации по организации безвизового режима с Россией, сообщают «Известия» со ссылкой на посольство Мексики в Москве.

Однако в дипмиссии пока не могут дать каких-либо гарантий по поводу восстановления авиасообщения с Россией, но Мехико надеется в будущем даже расширить летную программу.

— Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются. Отметим, что с 2010 года Мексика в одностороннем порядке предприняла конкретные шаги для облегчения въезда российских граждан в Мексику с помощью электронной системы авторизации (SAE). Ее можно получить бесплатно, быстро, минуя необходимость идти в консульское представительство, — сообщили в посольстве России.

Фото: flickr.com

В период с января по ноябрь 2022 года Мексику посетили почти 80 тыс. граждан РФ. При этом отказ во въезде получил только 1%. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) полагают, что вскоре авиасообщение между странами наладится, так как это направление — одно из привлекательнейших в нынешних условиях.

Евгений Иванов, заместитель министра иностранных дел РФ, ранее заявлял, что Россия также прорабатывает договоренности о безвизовом режиме для россиян с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и рядом других стран.

В ноябре президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров совместно с рядом других ведомств подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают страну в туристических, деловых и образовательных целях. Также глава государства поручил подумать над увеличением срока действия многократной туристической визы.



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Илина Хакимова