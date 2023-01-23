В России снижается динамика роста банкротств

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России последние 2 года снижается динамика роста обращений к процедуре банкротства. Об этом сообщает «Газета.Ru». В 2022 году количество судебных банкротств граждан возросло на 44,2%, а за аналогичный период 2021 года — на 62%.

В течение 5 лет после начала работы закона о банкротстве отмечался ежегодный рост динамики судебных процедур на 70—80%. Последние два показали менее впечатляющие результаты, падая в процентном соотношении.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По словам юристов, такая тенденция говорит о том, что осведомленность граждан в вопросах законного списания долгов увеличивается. Для решения своих долговых обязательств граждане обращаются в юридические компании.

В 2022 году в России поступило 278 137 сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего с момента появления в стране процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года, по декабрь 2022 года банкротами признаны 753 250 россиян. Чаще всего граждане сами инициируют процедуру — в 2022-м это 96,7% случаев.

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Елизавета Пуншева