В России за год банкротами признали 278,1 тысячи физлиц и ИП — это много или мало?

В 2022 году в России поступило 278 137 сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 44,2% больше, чем в 2021-м, сообщает Федресурс.

Всего с момента появления в стране процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года, по декабрь 2022 года банкротами признаны 753 250 россиян. Чаще всего граждане сами инициируют процедуру — в 2022-м это 96,7% случаев.

По количеству граждан, признанных банкротами в 2022 году, лидирует Краснодарский край — 13 951. В топ-10 оказались Московская область, Москва, Башкирия, Свердловская область, Санкт-Петербург, Самарская, Ростовская и Челябинская области, а также Татарстан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минимальное число граждан в прошлом году признали банкротами в Ненецком автономном округе — одного. Это столько же, сколько и в 2021-м.

Число граждан-банкротов выросло в большинстве регионов России. Заметнее всего прирост по отношению к 2021 году в Чечне — на 223,4%, до 511.

278,1 тысячи граждан-банкротов — это:

Больше трети от всех граждан-банкротов — с октября 2015-го по декабрь 2022-го российские суды ввели 753 250 процедур реализации имущества в отношении граждан и ИП.



— с октября 2015-го по декабрь 2022-го российские суды ввели 753 250 процедур реализации имущества в отношении граждан и ИП. В 320,5 раза больше, чем в 2015 году — за три месяца с момента введения процедуры потребительского банкротства несостоятельными признали 870 физлиц и ИП.

— за три месяца с момента введения процедуры потребительского банкротства несостоятельными признали 870 физлиц и ИП. В 14 раз больше, чем в 2016 году — за этот период российские суды признали банкротами 19 574 граждан.

— за этот период российские суды признали банкротами 19 574 граждан. В 9 раз больше, чем в 2017-м — в этом году в России процедуру реализации имущества ввели в отношении 29 827 граждан.

— в этом году в России процедуру реализации имущества ввели в отношении 29 827 граждан. В 6 раз больше, чем в 2018 году — тогда суды России признали банкротами 43 984 индивидуальных предпринимателя и физлица.

— тогда суды России признали банкротами 43 984 индивидуальных предпринимателя и физлица. В 4 раза больше, чем в 2019-м — в допандемийном году процедуру реализации имущества ввели в отношении 68 980 россиян.

— в допандемийном году процедуру реализации имущества ввели в отношении 68 980 россиян. В 2,3 раза больше, чем в пандемийном 2020-м — за этот период российские суды признали банкротами 119 049 физлиц и ИП.

— за этот период российские суды признали банкротами 119 049 физлиц и ИП. На 85,3 тысячи больше, чем в 2021 году — тогда в России банкротами признали 192 833 гражданина.

— тогда в России банкротами признали 192 833 гражданина. В 30 раз больше числа корпоративных банкротств — в 2022 году несостоятельными суды признали 9 055 юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств.

— в 2022 году несостоятельными суды признали 9 055 юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В 39 раз больше числа процедур внесудебного банкротства граждан — за прошлый год от МФЦ поступило 7 118 сообщений.

— за прошлый год от МФЦ поступило 7 118 сообщений. 0,2% от населения России — по данным ВПН, которая прошла в 2021 году, в стране проживает 147,2 млн человек.

— по данным ВПН, которая прошла в 2021 году, в стране проживает 147,2 млн человек. Чуть больше населения Нижнекамского района Татарстана — по данным переписи 2021 года, там проживает 277,5 тысячи человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина