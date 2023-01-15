В России за год банкротами признали 278,1 тысячи физлиц и ИП — это много или мало?
В 2022 году в России поступило 278 137 сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 44,2% больше, чем в 2021-м, сообщает Федресурс.
Всего с момента появления в стране процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года, по декабрь 2022 года банкротами признаны 753 250 россиян. Чаще всего граждане сами инициируют процедуру — в 2022-м это 96,7% случаев.
По количеству граждан, признанных банкротами в 2022 году, лидирует Краснодарский край — 13 951. В топ-10 оказались Московская область, Москва, Башкирия, Свердловская область, Санкт-Петербург, Самарская, Ростовская и Челябинская области, а также Татарстан.
Минимальное число граждан в прошлом году признали банкротами в Ненецком автономном округе — одного. Это столько же, сколько и в 2021-м.
Число граждан-банкротов выросло в большинстве регионов России. Заметнее всего прирост по отношению к 2021 году в Чечне — на 223,4%, до 511.
278,1 тысячи граждан-банкротов — это:
- Больше трети от всех граждан-банкротов — с октября 2015-го по декабрь 2022-го российские суды ввели 753 250 процедур реализации имущества в отношении граждан и ИП.
- В 320,5 раза больше, чем в 2015 году — за три месяца с момента введения процедуры потребительского банкротства несостоятельными признали 870 физлиц и ИП.
- В 14 раз больше, чем в 2016 году — за этот период российские суды признали банкротами 19 574 граждан.
- В 9 раз больше, чем в 2017-м — в этом году в России процедуру реализации имущества ввели в отношении 29 827 граждан.
- В 6 раз больше, чем в 2018 году — тогда суды России признали банкротами 43 984 индивидуальных предпринимателя и физлица.
- В 4 раза больше, чем в 2019-м — в допандемийном году процедуру реализации имущества ввели в отношении 68 980 россиян.
- В 2,3 раза больше, чем в пандемийном 2020-м — за этот период российские суды признали банкротами 119 049 физлиц и ИП.
- На 85,3 тысячи больше, чем в 2021 году — тогда в России банкротами признали 192 833 гражданина.
- В 30 раз больше числа корпоративных банкротств — в 2022 году несостоятельными суды признали 9 055 юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств.
- В 39 раз больше числа процедур внесудебного банкротства граждан — за прошлый год от МФЦ поступило 7 118 сообщений.
- 0,2% от населения России — по данным ВПН, которая прошла в 2021 году, в стране проживает 147,2 млн человек.
- Чуть больше населения Нижнекамского района Татарстана — по данным переписи 2021 года, там проживает 277,5 тысячи человек.
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