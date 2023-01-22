Во Всемирном банке спрогнозировали замедление роста мировой экономики

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс спрогнозировал низкие темпы роста мировой экономики в 2023—2024 годах. Свое мнение он высказал Sky News.

— Это связано с сохранением инфляции, нехваткой новых инвестиций. Сложно рассчитывать, что в ближайшие 2 года произойдет сильное восстановление, — отметил Малпасс.

Он также рассказал о важности выстраивания грамотной экономической политики для стран, которые вынуждены сокращать свои расходы. Еще Малпасс призвал правительства правильно расставлять приоритеты.

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев

Напомним, эксперты Давоса в докладе Всемирного экономического форума подчеркнули, что рост стоимости жизни является главным глобальным риском на 2023—2024 годы. По их мнению, в долгосрочной перспективе общество может столкнуться с климатическими изменениями, природными бедствиями и сокращением биоразнообразия.

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Айрат Назипов