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Эксперты назвали главную угрозу мира в ближайшие годы

15:05, 12.01.2023
Эксперты назвали главную угрозу мира в ближайшие годы
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Рост стоимости жизни является главным глобальным риском на 2023—2024 годы. К такому выводу пришли эксперты Давоса в докладе Всемирного экономического форума о рисках.

Среди проблем в краткосрочной перспективе эксперты называют природные катастрофы, рост геополитической конфронтации, поляризацию общества, распространение киберпреступлений и миграцию.

В долгосрочной перспективе общество может столкнуться с климатическими изменениями, природными бедствиями и сокращением биоразнообразия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что в ООН уже били тревогу относительно последствий изменения климата. В организации призвали мировых лидеров работать над этой проблемой. Кроме того, там уверены, что в будущем волны аномальной жары будут только сильнее.

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Айрат Назипов
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