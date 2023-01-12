Эксперты назвали главную угрозу мира в ближайшие годы
Рост стоимости жизни является главным глобальным риском на 2023—2024 годы. К такому выводу пришли эксперты Давоса в докладе Всемирного экономического форума о рисках.
Среди проблем в краткосрочной перспективе эксперты называют природные катастрофы, рост геополитической конфронтации, поляризацию общества, распространение киберпреступлений и миграцию.
В долгосрочной перспективе общество может столкнуться с климатическими изменениями, природными бедствиями и сокращением биоразнообразия.
Напомним, что в ООН уже били тревогу относительно последствий изменения климата. В организации призвали мировых лидеров работать над этой проблемой. Кроме того, там уверены, что в будущем волны аномальной жары будут только сильнее.
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