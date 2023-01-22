«Чебурашка» собрал 5 млрд рублей в российском прокате

Фото: Yellow, Black and White (скриншот трейлера)

Кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 5 миллиардов рублей. Такая информация доступна в единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Художественная картина на полтора миллиарда обогнала фильм Джеймса Кэмерона — «Аватар».

Комедия рассказывает историю о мохнатом зверьке по имени Чебурашка, который проживает в апельсиновой роще. По сюжету фильма, Чебурашка оказывается в небольшом городке у моря, где встречает Гену. В комедии снимались актеры Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов и другие.

Фото: Yellow, Black and White (скриншот трейлера)

Напомним, 10 января «Чебурашка» обогнал по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

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Айрат Назипов