Власти Украины объявили воздушную тревогу в подконтрольной части Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Онлайн-карта отмечена красным в указанном регионе. Уточняется, что воздушная тревога объявлена в 18.17 (мск). В свою очередь глава ГСЧС Украины также подтвердил информацию о тревоге.

Фото: Минобороны РФ

Этим вечером председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Гуляйполя в Запорожской области участились боестолкновения между российскими военными и ВСУ.

— Сегодня на Запорожской ЛБС, помимо ореховского направления, не менее горячим стало и гуляйпольское. Дай Бог, ждем хороших новостей, — говорится в сообщении.

Также сегодня Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике.

— На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье, — говорится в сообщении.

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Максим Кокунин