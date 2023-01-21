В Казани сотрудники МЧС спасли лыжницу, которая сломала ногу, упав в лесу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани сотрудники МЧС спасли лыжницу, которая упала в лесу и сломала ногу. На момент происшествия с ней находилось пять человек, в том числе дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о случившемся поступило спасателям днем. Уточняется, что все произошло в лесопарке озера Лебяжье в Кировском районе города в полукилометре от трассы Казань — Зеленодольск.

На место происшествия прибыли спасатели Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России. На снегоходе с прицепом-санями женщину вместе с друзьями вывезли к трассе, где передали медикам.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, 3 января на трассе под Набережными Челнами сотрудники МЧС спасли двух замерзающих водителей.

В 2.33 спасатели ЗПСО №5 получили сигнал, что на трассе М-7 в Мамадышском районе сломался автомобиль Volkswagen. Прибывшие сотрудники МЧС напоили водителя и пассажира горячим чаем, а после довезли до ближайшей гостиницы.

В 11.40 им поступило еще одно сообщение — на этой же трассе в кювет вылетела LADA. Отмечается, что автомобиль увяз в снегу, а водитель и пассажиры (среди них двое детей — 7 и 17 лет) не могут вытащить его самостоятельно. Спасатели вызволили машину, а замерзающих граждан доставили в отель.

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Максим Кокунин