Под Набережными Челнами сотрудники МЧС спасли двух замерзающих водителей и их пассажиров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Накануне на трассе под Набережными Челнами сотрудники МЧС спасли двух замерзающих водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В 2.33 спасатели ЗПСО №5 получили сигнал, что на трассе М-7 в Мамадышском районе сломался автомобиль Volkswagen. Прибывшие сотрудники МЧС напоили водителя и пассажира горячим чаем, а после довезли до ближайшей гостиницы.

В 11.40 им поступило еще одно сообщение — на этой же трассе в кювет вылетела LADA. Отмечается, что автомобиль увяз в снегу, а водитель и пассажиры (среди них двое детей — 7 и 17 лет) не могут вытащить его самостоятельно. Спасатели вызволили машину, а замерзающих граждан доставили в отель.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В прошлом месяце в Татарстане сотрудники МЧС спасли водителя КАМАЗа, замерзавшего на 957-м км трассы М-7. Его автомобиль сломался около полуночи, а заряда на телефоне оставалось около 6%. Прибывшие на место спасатели отогрели 58-летнего жителя Мамадыша в своей машине, напоили горячим чаем и доставили на базу ЗПСО №5 до прибытия технической помощи. От госпитализации мужчина отказался.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин