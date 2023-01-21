Батарея С-300 отработала защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье

Минобороны России сообщило, что в Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты.

Уточняется, что батарея ЗРС С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства. Во время марша военные отразили нападение условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи, отметили в ведомстве.

Далее расчеты батареи развернули комплексы и приступили к дежурству. При обнаружении целей зенитчики выполнили электронные пуски ракет. Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, в декабре в Белоруссии также прошла внезапная проверка боевой готовности войск. Мероприятия носили комплексный характер, а все поставленные задачи были успешно выполнены. Проверка проводилась по поручению президента страны Александра Лукашенко и под руководством государственного секретариата Совета безопасности.

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Максим Кокунин