В Казани восстановили движение трамвайных и троллейбусных маршрутов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани полностью восстановили движение трамвайных и троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранса».

Напомним, трамваи №5 и №7 временно переходили на укороченный маршрут ЖД вокзал — Ямашева — Ветеринарная академия. Вместе с этим троллейбусные маршруты №6 и №9 работали лишь до танкового кольца. Такая ситуация произошла из-за отсутствия напряжения от тяговой подстанции на участке улиц Глазунова — Тульской — Авангардной.

Для переключения питания на другую подстанцию была задействована служба энергохозяйства МЭТ с усиленными аварийными бригадами в том числе за счет работников ИТР, вызванных с выходного дня.

Напомним, на прошлой неделе в Казани из-за повреждения контактной сети по улице Татарстан временно менялась схема движения трамвайного маршрута №1. Однако ночью специалисты провели ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке, и уже на следующий день трамваи вернулись на обычный маршрут.



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Максим Кокунин