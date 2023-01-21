В Казани ряд трамваев временно перешел на укороченные маршруты из-за отсутствия напряжения

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани трамваи №5 и №7 временно перешли на укороченный маршрут ЖД вокзал — Ямашева — Ветеринарная академия. Вместе с этим троллейбусные маршруты №6 и №9 работают лишь до танкового кольца. Как пояснили в МУП «Метроэлектротранс», это связано с отсутствием напряжения.

— В связи с отсутствием напряжения от тяговой подстанции на участке улиц Глазунова — Тульская — Авангардная движение трамвайных маршрутов 5, 5а, 3, 7 на участке улиц Ветеринарная академия — Глазунова — ЖД вокзал временно приостановлено, — говорится в сообщении предприятия.

Уточняется, что в настоящее время производится переключение питания на другую подстанцию. Ориентировочное время работ — 1 час 30 минут. Как отметили в МУПе, служба энергохозяйства МЭТ работает усиленными аварийными бригадами в том числе за счет работников ИТР, вызванных с выходного дня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на прошлой неделе в Казани из-за повреждения контактной сети по улице Татарстан временно менялась схема движения трамвайного маршрута №1. Однако ночью специалисты провели ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке, и уже на следующий день трамваи вернулись на обычный маршрут.



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Максим Кокунин