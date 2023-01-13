Новости общества

11:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамваи №1 в Казани вернулись на прежний маршрут

09:31, 13.01.2023
Трамваи №1 в Казани вернулись на прежний маршрут
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани трамвайный маршрут №1 в Казани вновь следует по обычному маршруту Караваево — Речной порт. Его изменили накануне из-за повреждения контактной сети по улице Татарстан.

Ночью специалисты провели ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке, сообщили в казанском МУП «Метроэлектротранс». Проблему устранили.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Напомним, схема движения трамвая №1 менялась на участке от улицы Тукая в направлении улицы Карима Тинчурина. Трамвайные вагоны следовали до улицы Саид-Галеева с последующим разворотом в направлении от Караваево.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также