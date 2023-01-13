Трамваи №1 в Казани вернулись на прежний маршрут
В Казани трамвайный маршрут №1 в Казани вновь следует по обычному маршруту Караваево — Речной порт. Его изменили накануне из-за повреждения контактной сети по улице Татарстан.
Ночью специалисты провели ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке, сообщили в казанском МУП «Метроэлектротранс». Проблему устранили.
Напомним, схема движения трамвая №1 менялась на участке от улицы Тукая в направлении улицы Карима Тинчурина. Трамвайные вагоны следовали до улицы Саид-Галеева с последующим разворотом в направлении от Караваево.
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