Новости общества

19:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани из-за повреждения контактной сети временно изменится схема движения трамвая №1

18:57, 12.01.2023
В Казани из-за повреждения контактной сети временно изменится схема движения трамвая №1
Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани из-за повреждения контактной сети по улице Татарстан временно изменится схема движения трамвайного маршрута №1, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Схема движения изменится на участке от улицы Тукая в направлении улицы К. Тинчурина. Трамвайные вагоны будут следовать до улицы С. Галеева с последующим разворотом в направлении от Караваево.

2 января в Казани восстановили движение трамваев по маршруту №5, которое приостанавливали в связи со скоплением талой воды на трамвайных путях от остановки «Татмебельбыт» до остановки «Площадь Вахитова».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также