В Казани из-за повреждения контактной сети временно изменится схема движения трамвая №1

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани из-за повреждения контактной сети по улице Татарстан временно изменится схема движения трамвайного маршрута №1, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Схема движения изменится на участке от улицы Тукая в направлении улицы К. Тинчурина. Трамвайные вагоны будут следовать до улицы С. Галеева с последующим разворотом в направлении от Караваево.

2 января в Казани восстановили движение трамваев по маршруту №5, которое приостанавливали в связи со скоплением талой воды на трамвайных путях от остановки «Татмебельбыт» до остановки «Площадь Вахитова».



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Маргарита Головатенко