Евгений Пригожин написал письмо Джону Кирби после его слов о признании ЧВК «Вагнер» преступной организацией

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал открытое письмо координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби, где задал вопрос о том, какое преступление совершила эта организация. Об этом сообщает пресс-служба его компании.

— У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»? — говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

Напомним, вчера Джон Кирби заявил, что США решили квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и ввести против нее на следующей неделе новые санкции.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На этой неделе Евгений Пригожин анонсировал закрытие видеохостинга YouTube. Он назвал данную платформу «информационной чумой» и отметил, что чуть меньше половины роликов на сервисе направлено против России. Кроме того, он отрицательно высказался в отношении тех, кто против идеи закрыть YouTube в России.

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Максим Кокунин