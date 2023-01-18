Евгений Пригожин назвал YouTube «информационной чумой» и анонсировал его закрытие

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал в скором времени закрытие видеохостинга YouTube. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

— Я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 Мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуется YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того как он будет запрещен, — отметил Пригожин.

Также глава ЧВК назвал этот видеохостинг «информационной чумой» и отметил, что чуть меньше половины роликов на сервисе направлено против России. Кроме того, он отрицательно высказался в отношении тех, кто против идеи закрыть YouTube в России.

— Те, кто против закрытия YouTube, — это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но тем не менее всячески поддерживают Запад и питаются им, — добавил он.

Фото: realnoevremya.ru

Также Пригожин предложил пользоваться российским ресурсами «ВКонтакте», «Одноклассники» и RuTube. Последний видеохостинг, по его словам, «абсолютно прогосударственный, но к нему нет претензий».

Напомним, что в начале декабря Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой ограничить доступ к YouTube. Он также просил признать деятельность акционера YouTube — Google, создающего угрозу обороноспособности страны и безопасности государства, нежелательной на территории Российской Федерации.



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Айрат Назипов