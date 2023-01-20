Ватерполисты казанского «КОС-Синтез» обыграли «Динамо-СШОР»

Казанский «КОС-Синтез» в матче 10-го тура обыграл в Астрахани «Динамо-СШОР». Матч закончился со счетом 6:14 (1:3, 4:5, 1:2, 0:4), сообщает пресс-служба команды.

Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Лазарев (3), Пронин (2), Одинцов (2), Лисунов (2), Деревянкин (2), Зиннуров (1), Сучков (1).

Счет в матче открыли казанцы. На 2-й минуте игры отличился Николай Лазарев. Еще через 2 минуты Эмиль Зиннуров вывел казанцев вперед, а под занавес тайма тот же Лазарев реализовал двойное удаление соперника и установил результат первого периода, 3:1.

Во втором игровом отрезке хозяева сравняли счет, но гости снова вышли вперед. Дубль оформил Даниил Пронин. Счет в матче стал 8:5, в пользу «КОС-Синтеза».

Фото: sintez-kazan.ru

В третьем периоде преимущество казанцев выросло до четырех мячей, 10:6. В заключительной четверти гости забили еще четыре мяча.

Завтра соперники проведут второй поединок 10-го тура. Начало игры в 11:00.

Напомним, «КОС-Синтез» обыграл «Восток» во втором матче 9-го тура. Счет игры 6:14 (1:2, 1:2, 3:5, 1:5). Мячи за казанцев забросили: Ярлыченко (4), Лазарев (2), Аухадеев (2), Лисунов (2), Пронин (1), Махиянов (1), Одинцов (1), Сучков (1).

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Айрат Назипов