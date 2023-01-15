«КОС-Синтез» обыграл «Восток» во втором матче 9-го тура

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

«КОС-Синтез» провел в Москве второй матч 9-го тура против МК СШОР «Восток». Счет игры 6-14 (1-2, 1-2, 3-5, 1-5), сообщает пресс-служба команды.

Мячи за казанцев забросили: Ярлыченко (4), Лазарев (2), Аухадеев (2), Лисунов (2), Пронин (1), Махиянов (1), Одинцов (1), Сучков (1).

Счет в матче открыли хозяева в начале четвертой минуты с пенальти. Однако через 2 минуты Егор Ярлыченко сравнял счет, а после и вывел команду вперед. Таким образом, первый период завершился со счетом 2-1.

Во втором тайме за «КОС-Синтез» дважды забил Николай Лазарев, а хозяева остались в меньшинстве. Второй период завершился со счетом 4-2.

Наибольший результат казанцы показали в третьем периоде — их преимущество выросло до +4, 9-5. Игра завершилась со счетом 14- 6 в пользу команды из Татарстана. Благодаря 3 очкам, заработанным на выездной игре, «КОС-Синтез» сохранил 2-е место (14 побед, 1 ничья, 2 поражения).

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Напомним, вчера «КОС-Синтез» также встречался с МК СШОР «Восток», матч закончился вничью со счетом (3:2, 2:2, 3:3, 1:2). Мячи забросили Латыпов (3), Одинцов (1), Махиянов (2), Лазарев (2), Зиннуров (1).

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Максим Кокунин