Исследование: что россияне чаще всего застраховывали в 2022 году

В 2022 году россияне отдавали большее предпочтение страховке авто, здоровья и недвижимости. Так, 22% россиян за прошлый год оформили добровольное медицинское страхование, еще 19% застраховали свое жилье и оформили классическое каско. Об этом говорится в исследовании банка ВТБ.

Исследование также показало, что не меньшим спросом у россиян пользовалось ипотечное страхование (18%). 15% опрошенных застраховали свою трудоспособность и жизнь, 12% — счета и карты от происков мошенников, по 11% — сами себя на случай получения инвалидности и своих детей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В результате опроса также выяснилось, что 9% россиян в 2022 году оформили частичное каско, а также полис для выезда за рубеж. 7% решили застраховаться на случай потери работы, а также необходимости помощи на дороге. 6% оформили полис на случай критических заболеваний и гарантию сохранения стоимости автомобиля при каско. Всего 5% респондентов решили приобрести страховку в виду того, что в будущем могут понадобиться юридическая консультация и услуги телемедицины. Тот же процент опрошенных решили застраховать домашних животных и диски с шинами.

Страховая компания «Ренессанс» в прошлом году сообщала, что в Казани в два раза чаще стали угонять автомобили BMW, Land Rover и Genesis. При этом, владельцы машин стараются защитить от угона бюджетные автомобили KIA, Volkswagen и Lada.

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Антон Гаврилов