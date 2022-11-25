Казанцы чаще пытаются защитить от угона бюджетные автомобили

В 2022 году в Казани в два раза чаще стали угонять автомобили BMW, Land Rover и Genesis. Однако, как было замечено, в Казани владельцы машин стараются защитить от угона бюджетные автомобили KIA, VW и Lada. Об этом сообщает страховая компания «Ренессанс».

По России замечен высокий рост заявлений об угоне автомобилей корейского производства. По итогам первых трех кварталов 2022 года количество обращений об угоне Hyundai Sonata и Santa Fe увеличилось до 3,1 автомобиля на каждую тысячу застрахованных машин.

Mercedes-Benz GLE занимает третье место по динамике угонов (два автомобиля на тысячу застрахованных). Также угоняют автомобили корейского производства SUV Kia Sorento (1,7 машины на 1000 застрахованных) и Hyundai Tucson (1,5 авто на 1000 застрахованных машин).



Фото: pxhere.com

В августе в Татарстане полиция задержала троих мужчин по подозрению в совершении серии угонов автомобилей. Установлено, что фигуранты причастны к хищениям девяти машин с территории самой республики, а также в Марий Эл и Самарской области.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова