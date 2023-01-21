Больше половины жителей Поволжья тратят на поиск работы месяц и меньше

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Приволжском федеральном округе 31% жителей тратят на поиск работы меньше двух недель, а 15% — месяц. Еще 9% требуется для трудоустройства 2—3 недели, сообщили в сервисе «Авито Работа».

Меньше половины жителей Поволжья (47%) при поиске работы проходят от одного до двух собеседований. Перед ними каждый третий изучает информацию о компании (35%), а почти каждый четвертый (24%) консультируется с другими людьми. Изучают отзывы о работодателе 22% соискателей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно другому исследованию, каждому четвертому казанцу (25%) требуется месяц для того, чтобы освоиться на новом рабочем месте. Меньше 20% могут привыкнуть к новой работе всего за неделю.

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Антон Гаврилов