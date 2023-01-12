Исследование: 25% казанцев нужен месяц на адаптацию к новому месту работы
Каждому четвертому казанцу (25%) потребовался месяц для того, чтобы адаптироваться на новом рабочем месте. Еще 19% за неделю освоились на новой работе. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Выяснилось, что 16% опрошенных уже в первый день смогли влиться в рабочий коллектив и разобраться со своими обязанностями. Такое же число респондентов заявили, что для того, чтобы привыкнуть к коллективу и свыкнуться с новыми задачами, им понадобилось 3 месяца.
Еще 9% респондентов рассказали, что адаптация заняла у них полгода, у 5% — год. 2% опрошенных все еще чувствуют себя неуверенно в компании. Аналитики отмечают — в среднем для адаптации к новому месту работы нужно 58 дней.
Как правило, молодые сотрудники до 24 лет гораздо быстрее проходят процесс адаптации на новом месте работы, коллегам старше для этого требуется 46 дней. Так, сотрудникам в возрасте от 25 до 34 лет нужно 63 дня, чтобы привыкнуть к новому месту работы.
Аналитики выяснили, что женщинам привыкнуть к новым рабочим условиям гораздо труднее, чем мужчинам — 62 против 54 дней.
Исследование показало, что быстрее всех адаптируются к работе представители профессии охранника — им на это требуется 26 дней, водители — 33 дня, кладовщики — 36 дней, производители работ — 34 дня, а также квалифицированные рабочие — 38 дней. Больший срок на адаптацию уходят у программистов (в среднем 111 дней), аналитиков (105 дней), врачей (96 дней), главных бухгалтеров (97 дней) и HR-менеджеров (88 дней).
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