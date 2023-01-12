Исследование: 25% казанцев нужен месяц на адаптацию к новому месту работы

Каждому четвертому казанцу (25%) потребовался месяц для того, чтобы адаптироваться на новом рабочем месте. Еще 19% за неделю освоились на новой работе. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Выяснилось, что 16% опрошенных уже в первый день смогли влиться в рабочий коллектив и разобраться со своими обязанностями. Такое же число респондентов заявили, что для того, чтобы привыкнуть к коллективу и свыкнуться с новыми задачами, им понадобилось 3 месяца.

Еще 9% респондентов рассказали, что адаптация заняла у них полгода, у 5% — год. 2% опрошенных все еще чувствуют себя неуверенно в компании. Аналитики отмечают — в среднем для адаптации к новому месту работы нужно 58 дней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как правило, молодые сотрудники до 24 лет гораздо быстрее проходят процесс адаптации на новом месте работы, коллегам старше для этого требуется 46 дней. Так, сотрудникам в возрасте от 25 до 34 лет нужно 63 дня, чтобы привыкнуть к новому месту работы.

Аналитики выяснили, что женщинам привыкнуть к новым рабочим условиям гораздо труднее, чем мужчинам — 62 против 54 дней.

Исследование показало, что быстрее всех адаптируются к работе представители профессии охранника — им на это требуется 26 дней, водители — 33 дня, кладовщики — 36 дней, производители работ — 34 дня, а также квалифицированные рабочие — 38 дней. Больший срок на адаптацию уходят у программистов (в среднем 111 дней), аналитиков (105 дней), врачей (96 дней), главных бухгалтеров (97 дней) и HR-менеджеров (88 дней).

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Антон Гаврилов