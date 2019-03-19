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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

16:06, 19.03.2019 3
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Фото: kremlin.ru

Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий президента Казахстана. Об этом он объявил в ходе обращения к народу страны.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — приводит его слова «Sputnik Казахстан».

Назарбаев отметил, что в этом году исполнится 30 лет, как он занимает пост президента Казахстана.

Полномочия президента республики переходят к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее Назарбаев подписал указ о назначении членов нового правительства Казахстана.

ОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 марта
    Вот молодец крутой чел бурные аплодисменты.
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  • Анонимно 19 марта
    Это хорошая новость - народ справится и Правительство тоже вырулит...
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  • Анонимно 19 марта
    И когда теперь выборы?
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