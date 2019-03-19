Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий президента Казахстана. Об этом он объявил в ходе обращения к народу страны.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — приводит его слова «Sputnik Казахстан».

Назарбаев отметил, что в этом году исполнится 30 лет, как он занимает пост президента Казахстана.

Полномочия президента республики переходят к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее Назарбаев подписал указ о назначении членов нового правительства Казахстана.