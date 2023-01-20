«Известия»: Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Toyota в конце 2022 года возобновила поставки в Россию запчастей, не попавших под санкции. Вместе с этим российская дочка компании разрешила своим дилерам параллельный импорт комплектующих, на которые эти ограничения все же распространяются. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на письмо компании партнерам, подписанное управляющим генеральным менеджером департамента поставки запасных частей Toyota Motor Андреем Щербаковым.

Согласно данному сообщению, с конца прошлого года компания восстановила прямые поставки компонентов для гарантийного ремонта автомобилей и технического обслуживания. Также в письме отмечается, что автоконцерн принимает все возможные меры для защиты интересов российских потребителей.

— Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний. Наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой, — пояснили изданию в пресс-службе Toyota Motor.

Фото: flickr.com

Напомним, в октябре вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко сообщил, что ООО «Тойота Мотор» (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) в ноябре—декабре будет сокращать штат сотрудников своего завода в Северной столице. По его словам, работодатель планирует также компенсировать расходы на обучение или переобучение сотрудников.



В марте 2022 года компания притормозила работу в России. В начале июня «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к Toyota Motor, в котором потребовала соблюдать права потребителей и возобновить поставки.

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Максим Кокунин