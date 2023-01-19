В Казани частично ограничили движение по улице Фрунзе
На улице Фрунзе в Казани введено временное ограничение движения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.
Участок проезжей части от улицы Кулахметова до дома №13 по улице Фрунзе закрыт для движения до 6 февраля.
Уточняется, что такое решение связано с выносом инженерных сетей.
Напомним, что в Казани ввели ограничение движения и парковки транспорта на улице Карла Фукса на участке от ул. Большой Красной до ул. Карла Маркса до конца года. Решение было принято в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта МВД.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым