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В Казани частично ограничили движение по улице Фрунзе

22:56, 19.01.2023
В Казани частично ограничили движение по улице Фрунзе
Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

На улице Фрунзе в Казани введено временное ограничение движения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Участок проезжей части от улицы Кулахметова до дома №13 по улице Фрунзе закрыт для движения до 6 февраля.

Уточняется, что такое решение связано с выносом инженерных сетей.

Напомним, что в Казани ввели ограничение движения и парковки транспорта на улице Карла Фукса на участке от ул. Большой Красной до ул. Карла Маркса до конца года. Решение было принято в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта МВД.

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Айрат Назипов
Авто Татарстан

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