В Казани до конца года ограничено движение и парковка транспорта на улице Карла Фукса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани введено ограничение движения и парковки транспорта на улице Карла Фукса на участке от ул. Большой Красной до ул. Карла Маркса. Оно будет действовать до 1 января 2024 года, следует из постановления исполкома города.

Решение о введении ограничения движения и парковки транспорта на улице Карла Фукса принято в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта МВД по ул. Карла Маркса, 21. Обращение о принятии меры направлял начальника Управления МВД России по Казани Надир Закиров.

Скриншот постановления исполкома Казани

Напомним, с 17 января в центре Казани изменилась схема проезда на перекрестке улиц Кремлевской и Лобачевского. Для увеличения пропускной способности перекрестка введен запрет на левый поворот по ул. Лобачевского при движении от ул. Дзержинского в сторону ул. Профсоюзной.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина