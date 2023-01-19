Заказчики в Татарстане за 2022 год разместили закупок на 233 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Заказчики в Татарстане разместили за 2022 год закупок на сумму более 233 млрд рублей. Об этом на итоговом заседании коллегии Государственного комитета РТ по закупкам сообщил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

По его словам, непосредственно Госкомитет провел 970 централизованных закупок на 7 млрд рублей.

— Часто эффективность закупок оценивают по сумме экономии в результате торгов. Но здесь встречно порой возникает вопрос о корректности формирования начальной цены контракта. Поэтому прошу Госкомитет в рамках его полномочий продолжить работу с заказчиками по их методическому сопровождению в этом вопросе, — обратился к участникам коллегии Нигматуллин.

Говоря о проблемах, замминистра отметил качество закупаемой продукции или оказываемой услуги. По его словам, в результате контрольных мероприятий выявляются, отдельные случаи приемки некачественной продукции. По этой причине Нигматуллин упомянул предложение Госкомитета о введении Реестра поставщиков и производителей пищевой продукции, которые поставляют некачественный товар или не предоставляют необходимые документы.

Фото: tatarstan.ru

— Прошу Госкомитет с Роспотребнадзором детально проработать и внести согласованные предложения в Кабинет министров. При этом обращаю внимание государственных и муниципальных заказчиков на усиление контроля за качеством поставляемой продукции, — добавил он.

Напомним, что за прошлый год в Татарстане из оборота изъяли 17 547 кг некачественной пищевой продукции. Чаще всего сотрудники Роспотребнадзора изымали продукцию из-за несоответствия продукции нормам по результатам лабораторных исследований, отсутствия необходимых документов и полной информации о реализуемом товаре, истечения срока годности и нарушения условий хранения.

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Айрат Назипов