В Татарстане за год из оборота изъяли 17,5 тонны пищевой продукции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану в 2022 году выдали предписания о приостановке реализации и изъятии из оборота некачественной пищевой продукции объемом 17 547 кг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Плодоовощной продукции изъяли 6 333 кг. Еще 5 234 кг пришлось на мясную продукцию. Также в лидерах оказалась молочная продукция — 580 кг.

Чаще всего сотрудники Роспотребнадзора изымали продукцию из-за несоответствия продукции нормам по результатам лабораторных исследований, отсутствия необходимых документов и полной информации о реализуемом товаре, истечения срока годности и нарушения условий хранений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За выявленные нарушения требований технических регламентов при обороте пищевой продукции ответственные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 7 млн рублей, подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Также за 2022 год сотрудники ведомства выявили в республике 100 фактов нарушений антитабачного законодательства при проведении контрольно-надзорных мероприятий в 50 объектах. Удалось приостановить реализацию 169 партий табачной продукции на 30 285 пачек — на них отсутствовала маркировка.



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Айрат Назипов