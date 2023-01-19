Судебные приставы Татарстана арестовали самолет и вертолет стоимостью 800 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Лаишевском районе Татарстана судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении фирмы. За неисполнение финансовых обязательств кредитор обратился в суд с иском об обращении взыскания на имущество должника, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

Суд постановил взыскать с организации должника два воздушных судна. Кроме того, была установлена их начальная стоимость. По оценке суда, самолет стоит более 600 млн рублей, а вертолет — более 200 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Если должник не исполнит кредитные обязательства перед взыскателем, то через 10 дней воздушные транспортные средства передадут на торги.

На прошлой неделе, судебные приставы Татарстана отчитались об аресте почти 500 автомобилей у лиц, имеющих неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. При этом суды в прошлом году приняли решение о конфискации 5 автомобилей.

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Айрат Назипов