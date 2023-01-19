В Кремле посоветовали Киеву и Зеленскому осознать, что «Россия и Путин есть и будут»

В российском Кремле посоветовали Киеву и президенту Украины Владимиру Зеленскому осознать, что Россия, как и ее президент Владимир Путин, «есть и будут».



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия и Путин «это большая проблема» как для нынешней Украины, так и для Владимира Зеленского:

— Понятно, что чисто психологически Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше он осознает, что Россия и Путин есть и будут, и проявит готовность к выполнению требований России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне Владимир Путин высказался о нынешних властях Украины:

— Они продолжают практику заградотрядов и практику расстрела гражданских лиц. Они же продолжают эти издевательства над мирными гражданами в Донбассе и на прилегающих территориях. Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским, — сказал он.

Также президент России назвал победу в специальной военной операции на Украине неизбежной.

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Маргарита Головатенко