Работникам предприятия благодаря действиям прокуратуры выплатили долг по зарплате

В Татарстане Лениногорская городская прокуратура выявила факт невыплаты заработной платы работникам в обществе с ограниченной ответственностью «ЛС». Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Согласно материалам дела, 20 сотрудникам компании не выплатили зарплату за июль — сентябрь 2022 года. Долг по оплате труда составил более 1,1 млн рублей.

Однако после вмешательства прокуратуры трудовые права работников предприятия восстановлены — им всем выплатили обещанные зарплаты. Добавим, что в адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.



В Татарстане в 2022 году судебные приставы помогли более чем 3 тысячам жителей получить зарплату. Работодатели не выплачивали гражданам заработанные деньги, из-за чего им приходилось обращаться в суд. В общей сложности жителям выплатили 139,2 млн рублей.

Так, судебные приставы Лениногорского района Татарстана взыскали с одного из работодателей почти 47,5 млн рублей — заработанные деньги смогли получить более 500 работников.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова