Приставы в 2022 году помогли жителям Татарстана получить 139,2 млн рублей зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в 2022 году судебные приставы помогли более чем 3 тысячам жителей получить зарплату. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по республике.



Работодатели не выплачивали гражданам заработанные деньги, из-за чего им приходилось обращаться в суд. В общей сложности жителям выплатили 139,2 млн рублей.

Так, судебные приставы Лениногорского района Татарстана взыскали с одного из работодателей почти 47,5 млн рублей — заработанные деньги смогли получить более 500 работников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году судебные приставы Казани взыскали 224,5 млн рублей за алименты. По сравнению с предыдущим годом эта сумма выросла на 80 миллионов.

Также в минувшем году приставы Татарстана арестовали почти 500 автомобилей у лиц, имеющих неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. При этом суды в республике приняли решение о конфискации пяти автомобилей.

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Маргарита Головатенко