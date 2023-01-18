Мишустин заявил, что практически все планы по производству техники для СВО выполнены

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня заявил, что практически все планы по производству военной техники для снабжения войск на СВО, установленные в начале работы Координационного совета, были выполнены. Об этом министр заявил на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.



— По предварительным итогам, практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллеристского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск, — приводит «РИА Новости» слова Мишустина.



Он подчеркнул, что сейчас особенно важно «в непрерывном режиме» наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса и закупать все необходимое оборудование.

Ранее мы писали о том, что рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) проконтролирует и обеспечит на законодательном уровне поручения президента Владимира Путина по мерам поддержки военнослужащих и их семей, заявил секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак.



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Илина Хакимова